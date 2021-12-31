Девушка изолировалась в туалете самолёта из-за положительного теста на COVID-19

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Девушка изолировалась в туалете самолёта из-за положительного теста на COVID-19Необычное приключение накануне Нового года
В сети набирает популярность история школьной учительницы из Мичигана. Она, обнаружив у себя COVID-19 посреди трансатлантического перелёта, добровольно изолировалась в туалете самолёта на 5 часов.
Произошло это ещё 20 декабря во время полёта из Чикаго в Рейкьявик. Девушка, почувствовав боль в горле, сделала тест на коронавирус. Узнав об имеющейся у неё болезни, она решила не покидать кабину туалета — такое решение она приняла с целью защитить остальных пассажиров.
В итоге бортпроводницы следили за тем, чтобы у девушки было всё необходимое на протяжении всех пяти часов: и еда, и напитки.
Прибыв в столицу Исландии, пассажирка из США отправилась на карантин в отель Красного Креста.
Источник: NBC News