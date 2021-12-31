Девушка изолировалась в туалете самолёта из-за положительного теста на COVID-19

Произошло это ещё 20 декабря во время полёта из Чикаго в Рейкьявик. Девушка, почувствовав боль в горле, сделала тест на коронавирус. Узнав об имеющейся у неё болезни, она решила не покидать кабину туалета — такое решение она приняла с целью защитить остальных пассажиров.

В итоге бортпроводницы следили за тем, чтобы у девушки было всё необходимое на протяжении всех пяти часов: и еда, и напитки.

Прибыв в столицу Исландии, пассажирка из США отправилась на карантин в отель Красного Креста.