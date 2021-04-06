Девушка отправила эротическое видео своей маме из-за ошибки Google

По словам девушки, виновником неприятной ситуации выступила функция, позволяющая создавать альбомы по лицам определённых людей. Lenta.ru пишет, что девушка воспользовалась ею, чтобы создать альбом, в который будут автоматически помещаться фотографии её сына Джоша. Затем Тонин отправила ссылку на него своей маме — бабушке ребёнка.

Но однажды в эту папку попало эротическое видео, снятое девушкой для своего молодого человека. Оказалось, что алгоритмы Google приняли фотографию Джоша, висевшую на заднем плане на холодильнике, за самого ребёнка.

Стоит отметить, что в сети девушка нашла больше поддержки, чем порицания.