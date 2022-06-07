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Девушка отследила парня до бара через метку Apple AirTag, после чего убила его за измену«Чёрное зеркало» в реальной жизни
В Сети появилась информация о крайне страшном происшествии, в котором нашлось место новейшему гаджету Apple — смарт-метке AirTag.
Накануне в пятницу полиция штата Индианаполис в США арестовала 26-летнюю Гейлин Моррис и предъявила ей обвинение в убийстве её молодого человека.
По словам свидетеля происшествия, девушка предварительно обвинила свою жертву в измене и заявила, что использовала Apple AirTag для выяснения его местонахождения.
Сообщается, что инцидент произошёл в пабе около полуночи. Изначально Моррис, якобы, угрожала «избить» другую женщину в компании жертвы, после чего несколько раз сбила своего парня автомобилем на парковке. В том числе она проехалась по нему, используя для этого задний ход авто.
На момент написания материала суд не вынес итогового решения по данному делу.