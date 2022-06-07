Девушка отследила парня до бара через метку Apple AirTag, после чего убила его за измену

Накануне в пятницу полиция штата Индианаполис в США арестовала 26-летнюю Гейлин Моррис и предъявила ей обвинение в убийстве её молодого человека.

По словам свидетеля происшествия, девушка предварительно обвинила свою жертву в измене и заявила, что использовала Apple AirTag для выяснения его местонахождения.

Сообщается, что инцидент произошёл в пабе около полуночи. Изначально Моррис, якобы, угрожала «избить» другую женщину в компании жертвы, после чего несколько раз сбила своего парня автомобилем на парковке. В том числе она проехалась по нему, используя для этого задний ход авто.

На момент написания материала суд не вынес итогового решения по данному делу.