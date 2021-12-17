Девушка пожаловалась на домогательства в виртуальной реальности

Своей историей девушка поделилась в закрытой группе на Facebook. По ее словам, незнакомый пользователь “облапал” ее виртуальный аватар.

“Сексуальные домогательства — это не шутка и в обычном интернете, но пребывание в виртуальной реальности добавляет новый слой, делающий проблему ещё хуже. Мало того, что меня облапали вчера вечером, ещё и нашлись люди, поддержавшие такое поведение, из-за которого я почувствовала себя отчуждённой”, — сообщила девушка.

Сообщается, что компания уже провела внутреннее расследование. Представители виртуальной соцсети отметили, что девушка могла воспользоваться опцией “Безопасная зона”, которая сделала бы ее анонимной для других пользователей Horizon Worlds, и благодаря которой видимость можно настроить по желанию.

В то же время, вице-президент Horizon Вивек Шарма выразил сочувствие девушке из-за этой ситуации. Кроме того, он заявил о том, что в компании будут работать над тем, чтобы сделать функционал для защиты от домогательств более доступным.