Девушка пришла покупать смартфона Xiaomi в Tele2 и была обманута на 30 тыс рублей

08:49, 01 июня 2023
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Девушка пришла покупать смартфона Xiaomi в Tele2 и была обманута на 30 тыс рублейПереплатив в четыре раза от изначальной стоимости покупки
В ярославском салоне Tele2 произошёл достаточно неприятный случай обмана покупателя.
Девушка приобрела в кредит смартфон Xiaomi Redmi 12C стоимостью 11 490 рублей, но общая сумма её покупки составила 41 471 рубль.
Всё дело в том, что продавец включил в чек дополнительные услуги: настройку телефона за 10 000 рублей, страховку за 10 000 рублей, видеокамеру Ростелеком за 5000 рублей, SIM-карту и несколько аксессуаров.
Покупательница не была осведомлена о стоимости этих услуг и ей сказали только о необходимости застраховать и настроить телефон, а также получить камеру в подарок.
Возможно, она должна была проверить все условия перед подписанием договора, но она доверяла крупному федеральному бренду и не ожидала обмана со стороны его представителей.