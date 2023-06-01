Наука и технологии
08:49, 01 июня 2023
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Девушка пришла покупать смартфона Xiaomi в Tele2 и была обманута на 30 тыс рублей

Переплатив в четыре раза от изначальной стоимости покупки

В ярославском салоне Tele2 произошёл достаточно неприятный случай обмана покупателя.

Девушка приобрела в кредит смартфон Xiaomi Redmi 12C стоимостью 11 490 рублей, но общая сумма её покупки составила 41 471 рубль.

Всё дело в том, что продавец включил в чек дополнительные услуги: настройку телефона за 10 000 рублей, страховку за 10 000 рублей, видеокамеру Ростелеком за 5000 рублей, SIM-карту и несколько аксессуаров.

Девушка пришла покупать смартфона Xiaomi в Tele2 и была обманута на 30 тыс рублей
Telegram

Покупательница не была осведомлена о стоимости этих услуг и ей сказали только о необходимости застраховать и настроить телефон, а также получить камеру в подарок.

Возможно, она должна была проверить все условия перед подписанием договора, но она доверяла крупному федеральному бренду и не ожидала обмана со стороны его представителей.

Источник:Telegram
Тег:
#XIAOMI
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