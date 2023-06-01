Девушка пришла покупать смартфона Xiaomi в Tele2 и была обманута на 30 тыс рублей

Покупательница не была осведомлена о стоимости этих услуг и ей сказали только о необходимости застраховать и настроить телефон, а также получить камеру в подарок.

Возможно, она должна была проверить все условия перед подписанием договора, но она доверяла крупному федеральному бренду и не ожидала обмана со стороны его представителей.