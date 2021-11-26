Девушка проглотила Apple AirPods и они продолжили работать в желудке

Девушка рассказала в своём TikTok-видео о случае, когда она перепутала таблетку ибупрофена с гаджетом Apple. В итоге она проглотила наушник, который не смогла извлечь из своего организма даже рвотой.

По словам девушки, пока AirPods находились в её желудке, она решила отправить голосовое сообщение своему другу. А так как устройство оставалось подключённым к телефону, то и запись звука производилась с его помощью. В получившемся сообщении можно было отчётливо услышать булькающие звуки, образованные внутри неё.

Через какое-то время девайс самостоятельно «покинул» тело девушки. Произошло это естественным образом. При этом, по её словам, «инцидент не повлек за собой негативных последствий на организм».