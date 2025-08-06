Девять инженеров TSMC арестовали за утечку данных — компания подтвердила факт слива

По информации Taiwan Economic Daily, сотрудники работали удалённо с корпоративных ноутбуков и с помощью смартфонов фотографировали конфиденциальную информацию из базы данных.

Зафиксировано более 400 изображений, содержащих сведения о пробном производстве и ключевых технологических решениях.

Примечательно, что инженеров задержали в кофейне, где они, вероятно, обсуждали или передавали эти материалы. Согласно источникам, доступ к данным у подозреваемых длился всего несколько минут и был ограничен только разделом, посвящённым 2-нм процессу.

Хотя изначально подозрения падали на Китай или Россию, в СМИ утверждается, что утечка могла пойти в сторону Японии, а именно — к компании Rapidus.

Один из арестованных ранее работал в Tokyo Electron. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, внимание к Rapidus вызвано её быстрым прогрессом в освоении 2-нм технологии.