Dexcom представила устройство непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков

Основанный на платформе G7 CGM от Dexcom, Stelo предлагает 15 дней непрерывного мониторинга на один датчик. Приложение Stelo не только предупреждает о низком уровне сахара в крови, но и предоставляет реальные данные для улучшения повседневной жизни диабетиков 2 типа. Пользователи могут получить глубокое понимание уровней глюкозы и узнать, как их ежедневные выборы влияют на показатели.

Сейчас, устройство ожидает одобрения FDA США, запуск запланирован на лето, обещая новое и доступное решение для миллионов пациентов.

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