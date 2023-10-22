Диабет научились диагностировать по голосу и всего за 10 секунд

Они разработали метод, позволяющий выявлять этот вид диабета всего за 10 секунд, используя запись голоса человека, сделанную на смартфоне. Результаты становятся известными мгновенно, что значительно упрощает и ускоряет процесс диагностики.

Исследование охватило 267 человек, среди которых были как больные диабетом второго типа, так и здоровые люди. Участников просили произносить одну и ту же фразу по шесть раз в день в течение двух недель, записывая свой голос с помощью специальной программы на смартфоне.

Анализ 18 465 записей позволил выявить 14 акустических характеристик, различающихся у больных и здоровых людей.

Это исследование подтвердило предположения учёных о том, что диабет второго типа может вызывать едва заметные изменения в голосе человека, которые невозможно обнаружить на слух, но которые успешно выявляются компьютерной программой на основе искусственного интеллекта. Точность определения диабета составила 89% у женщин и 86% у мужчин.