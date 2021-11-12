Диабет научились выявлять за 19 лет до первых симптомов

По словам учёных, было исследовано 5300 пациентов из Швеции и Финляндии, а также Италии и Великобритании. У всех участников наблюдался высокий уровень белка фоллистатина, который расщепляет жиры в жировой ткани, в результате чего начинается накопление липидов в печени, что приводит к неалкогольному гепатозу. При этом уровень фоллистатина управляется регуляторным белком глюкокиназы. В свою очередь, это запускает процессы, влияющие на развитие сахарного диабета второго типа.

Специалисты отметили в отчёте исследования, что предсказать развитие диабета на основании предложенного ими способа можно за 19 лет до начала болезни.

«Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность». — подчеркнула Маринис.

В дальнейшем исследователи хотят разработать устройство для определения уровня фоллистатина и прогнозирования диабета.