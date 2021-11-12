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Диабет научились выявлять за 19 лет до первых симптомов

По избытку специального белка
Учёные из нескольких европейских стран под руководством доцента Лундского университета в Швеции Ян де Маринис, рассказали, что нашли способ определять развитие сахарного диабета второго типа за много лет до начала заболевания.
Диабет научились выявлять за 19 лет до первых симптомов

По словам учёных, было исследовано 5300 пациентов из Швеции и Финляндии, а также Италии и Великобритании. У всех участников наблюдался высокий уровень белка фоллистатина, который расщепляет жиры в жировой ткани, в результате чего начинается накопление липидов в печени, что приводит к неалкогольному гепатозу. При этом уровень фоллистатина управляется регуляторным белком глюкокиназы. В свою очередь, это запускает процессы, влияющие на развитие сахарного диабета второго типа.

Специалисты отметили в отчёте исследования, что предсказать развитие диабета на основании предложенного ими способа можно за 19 лет до начала болезни.

«Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность». — подчеркнула Маринис.

В дальнейшем исследователи хотят разработать устройство для определения уровня фоллистатина и прогнозирования диабета.

Источник: Известия
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