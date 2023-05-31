Диабетикам на заметку: Huawei выпустила часы с измерением сахара в крови

Стандартная модель стоит $381, а Pro-версия — $479. Оба девайсы получили круглый циферблат с вращающейся коронкой и физической кнопкой справа.

У стандартной модели корпус из нержавеющей стали размером 46 мм, тогда как у модели Pro он больше — 48 мм, с корпусом из титанового сплава TC4, который, как говорят, в три раза прочнее обычного титана.

Что касается характеристик, часы Watch 4 и Watch 4 Pro оснащены 1,5-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 466 x 466 пикселей. Оба устройства получили функцию AOD с различными вариантами циферблатов и водонепроницаемость до 5 метров.

В области здоровья и фитнеса, новая серия умных часов оснащена датчиком сердечного ритма, датчиком SpO2, ЭКГ, измерением температуры кожи, трекером стресса, индикатором жёсткости артерий и данными о здоровье дыхательной системы. Ну и главное — функция измерения уровня сахара в крови.

Устройство способно собирать все семь параметров и предоставлять сводку о здоровье за одну минуту.

Время автономной работы батареи составляет до 3 дней для Watch 4 и до 4,5 дней для Watch 4 Pro.