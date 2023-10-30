Диагноз с первого взгляда: ИИ научился определять болезни по глазам

Этот метод позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Исследователи использовали машинное обучение для анализа образцов глазной жидкости, собранных у пациентов. Алгоритмы ИИ были обучены распознавать определённые паттерны и аномалии, которые могут указывать на развитие болезней.

В результате система смогла с высокой точностью предсказать риск развития таких заболеваний, как диабет, гипертония и даже некоторые виды рака.

Этот метод диагностики имеет ряд преимуществ перед традиционными методами.

Во-первых, он позволяет проводить анализ быстро и безболезненно для пациента. Во-вторых, ИИ способен обрабатывать огромные объёмы данных, что обеспечивает высокую точность диагностики. В-третьих, использование ИИ для анализа глазной жидкости может стать доступным и недорогим методом диагностики, доступным для широкого круга пациентов.