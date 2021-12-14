Диета с высоким содержанием белка может вызвать подагру

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Диета с высоким содержанием белка может вызвать подагруОсобенно в сочетании с алкоголем
Главный ревматолог Москвы Алёна Загребнева рассказала, чем опасна некогда популярная в СССР Кремлёвская диета и подобный ей образ питания.
«Кремлёвка» — второе название этой диеты — употребление белковых и жировых продуктов с практически полным исключением из рациона углеводов. Поскольку к белковым относятся и мясные, и морепродукты, из-за их избыточного употребления в организме может повыситься уровень мочевой кислоты и развиться подагра.
По словам Загребневой, распространённость этого заболевания особенно отмечается в экономически стабильных районах, в которых употребляют много мяса и морепродуктов.
А если придерживаться этой диеты или подобных пищевых привычек и употреблять алкоголь, особенно пиво, подагра может развиться очень быстро. Другие виды алкоголя не так вредны.
Источник: Говорит Москва