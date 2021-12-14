Диета с высоким содержанием белка может вызвать подагру

«Кремлёвка» — второе название этой диеты — употребление белковых и жировых продуктов с практически полным исключением из рациона углеводов. Поскольку к белковым относятся и мясные, и морепродукты, из-за их избыточного употребления в организме может повыситься уровень мочевой кислоты и развиться подагра.

По словам Загребневой, распространённость этого заболевания особенно отмечается в экономически стабильных районах, в которых употребляют много мяса и морепродуктов.

А если придерживаться этой диеты или подобных пищевых привычек и употреблять алкоголь, особенно пиво, подагра может развиться очень быстро. Другие виды алкоголя не так вредны.