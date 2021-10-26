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Диетическая еда оказалась причиной жира на животе

Врач рассказал, как заподозрить у себя пониженный метаболизм
Издание Yahoo News Japan взяло опубликовало материал, в рамках которого диетолог Мивако Кодзима сообщил, почему диетическая еда способна привести к накоплению жира на животе.
Диетическая еда оказалась причиной жира на животе

Так, по словам Кодзимы, из-за уменьшения потребления углеводов происходит снижение мышечной массы, что, в свою очередь, чревато увеличением количества жира. Он отметил, что после 30 лет мышцы живота начинают терять свою силу и эластичность, выпячивая в разные стороны. Из-за этого многие начинают ограничивать свое питания и придерживаться диетам. Врач раскритиковал такой подход к похудению, заверив, что смысл не в том, чтобы не есть, а напротив, в том, чтобы есть.

Для эффективного процесса снижения веса он порекомендовал ускорить процесс обмена веществ. Заподозрить пониженный метаболизм по пониженной температуре, постоянно холодным рукам, повышению веса вне зависимости от рациона, а также отсутствие снижения веса во время диет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Planet Today