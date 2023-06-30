Диетическая кола может оказаться канцерогенным напитком

По информации, полученной от источников, организация намерена включить аспартам в список «предположительно канцерогенных для человека» веществ. Международное агентство основывает своё решение на существующих исследованиях.

Ожидается, что официальное заявление на этот счёт будет сделано 14 июля. Рекомендации по потреблению аспартама будут разработаны Объединенным экспертным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.

Напомним, что ещё с 1981 года ВОЗ утверждала, что аспартам безопасен для здоровья при соблюдении установленных норм потребления. Однако в 2022 году французское исследование с участием 100 тыс взрослых выявило повышенный риск развития рака у людей, потребляющих больше искусственных подсластителей, включая аспартам.

В прошлом также были проведены исследования на животных, которые показали связь между аспартамом и раком.