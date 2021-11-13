Диетолог назвал продукт для похудения, имеющий противопоказания

Эксперт рассказал, что снижению и профилактике лишнего веса способствует клетчатка, которая больше всего содержится в отрубях. Волокна частично препятствуют всасыванию жиров и выводят из организма токсины и шлаки, в результате чего нормализуется пищеварение.

Употреблять клетчатку хорошо с углеводами — она тормозит всасывание сахара. Также, по словам Ковалькова, клетчатка снижает уровень глюкозы в крови, поэтому она ещё и профилактирует сердечно-сосудистые заболевания.

Но клетчатку следует употреблять осторожно людям с дивертикулёзом кишечника, гастритом, язвой желудка. Перед такой диетой нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Также эксперт отметил, что суточная норма потребления клетчатки — 50 грамм. И чтобы в кишечнике не спровоцировать дискомфорт, лучше не сразу наесться отрубей или других продуктов с высоким содержанием клетчатки, а с каждым днём увеличивать количество потребляемого волокна.