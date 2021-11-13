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Диетолог назвал продукт для похудения, имеющий противопоказания

Им оказались отруби
Российский диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал продукт, который способствует снижению веса, но при этом следует учитывать противопоказания, связанные с ним. Людям с проблемным желудком при употреблении этого продукта следует проконсультироваться со специалистом.
Диетолог назвал продукт для похудения, имеющий противопоказания

Эксперт рассказал, что снижению и профилактике лишнего веса способствует клетчатка, которая больше всего содержится в отрубях. Волокна частично препятствуют всасыванию жиров и выводят из организма токсины и шлаки, в результате чего нормализуется пищеварение.

Употреблять клетчатку хорошо с углеводами — она тормозит всасывание сахара. Также, по словам Ковалькова, клетчатка снижает уровень глюкозы в крови, поэтому она ещё и профилактирует сердечно-сосудистые заболевания.

Но клетчатку следует употреблять осторожно людям с дивертикулёзом кишечника, гастритом, язвой желудка. Перед такой диетой нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Также эксперт отметил, что суточная норма потребления клетчатки — 50 грамм. И чтобы в кишечнике не спровоцировать дискомфорт, лучше не сразу наесться отрубей или других продуктов с высоким содержанием клетчатки, а с каждым днём увеличивать количество потребляемого волокна.

Используя клетчатку, мы обеспечиваем себе ощущение сытости, что очень важно, если вы планируете сбросить лишний вес.

Алексей Ковальков
Доктор медицинских наук

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по изменению рациона посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Известия
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