Диетолог назвал продукт для похудения, имеющий противопоказания

Диетолог назвал продукт для похудения, имеющий противопоказанияИм оказались отруби
Эксперт рассказал, что снижению и профилактике лишнего веса способствует клетчатка, которая больше всего содержится в отрубях. Волокна частично препятствуют всасыванию жиров и выводят из организма токсины и шлаки, в результате чего нормализуется пищеварение.
Употреблять клетчатку хорошо с углеводами — она тормозит всасывание сахара. Также, по словам Ковалькова, клетчатка снижает уровень глюкозы в крови, поэтому она ещё и профилактирует сердечно-сосудистые заболевания.
Но клетчатку следует употреблять осторожно людям с дивертикулёзом кишечника, гастритом, язвой желудка. Перед такой диетой нужно обязательно посоветоваться с врачом.
Также эксперт отметил, что суточная норма потребления клетчатки — 50 грамм. И чтобы в кишечнике не спровоцировать дискомфорт, лучше не сразу наесться отрубей или других продуктов с высоким содержанием клетчатки, а с каждым днём увеличивать количество потребляемого волокна.
Используя клетчатку, мы обеспечиваем себе ощущение сытости, что очень важно, если вы планируете сбросить лишний вес.
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