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Диетолог назвала наиболее полезные продукты для осени

Большая часть из них – сезонные
Ульяна Румянцева, кандидат медицинских наук, эндокринолог и диетолог напомнила, что осенью наблюдается наиболее богатый выбор сезонных продуктов. Специалист назвала наиболее полезные из них.
Диетолог назвала наиболее полезные продукты для осени

Из овощей специалист в первую очередь выделила такие корнеплоды, как свекла, картофель, морковь, репа, редька и другие.Так как, в них содержится множество полезных витаминов и микроэлементов. Кроме того, она посоветовала россиянам употреблять в осеннее время года грибы, поскольку их сложно хранить и их следует есть в свежем и свежеприготовленном виде.

К тому же, диетолог посоветовала включить в рацион питания такие фрукты и ягоды как яблоки, груши, сливы, нектарины, мандарины, фейхоа, калина, клюква, облепиха, хурма, гранат и виноград. Следует также обратить внимание на орехи, а среди злаковых — на кукурузу.

При этом традиционно летне-осенними овощами принято считать помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту, болгарский перец и тыкву. Эти продукты обладают богатым микроэлементным и витаминным составом.

Источник: Известия