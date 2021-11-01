Диетолог назвала наиболее полезные продукты для осени

Из овощей специалист в первую очередь выделила такие корнеплоды, как свекла, картофель, морковь, репа, редька и другие.Так как, в них содержится множество полезных витаминов и микроэлементов. Кроме того, она посоветовала россиянам употреблять в осеннее время года грибы, поскольку их сложно хранить и их следует есть в свежем и свежеприготовленном виде.



К тому же, диетолог посоветовала включить в рацион питания такие фрукты и ягоды как яблоки, груши, сливы, нектарины, мандарины, фейхоа, калина, клюква, облепиха, хурма, гранат и виноград. Следует также обратить внимание на орехи, а среди злаковых — на кукурузу.



При этом традиционно летне-осенними овощами принято считать помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, цветную капусту, болгарский перец и тыкву. Эти продукты обладают богатым микроэлементным и витаминным составом.