Диетолог назвала продукт для молодости и красоты

Диетолог назвала продукт для молодости и красотыИ его можно найти в любом магазине
По словам Дробышевой, этот фрукт помогает при профилактике разных болезней сердца и онкологии, ведь самое полезное свойство продукта — сжигание жиров, блокирующие артерии. По мнению нутрициолога, киви необходим людям с нарушенным обменом липидов. Он богат витаминами С и В6 и фолиевой кислотой, поэтому является эффективным средством при профилактике авитаминоза.
Также он стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты
Она добавила, что фрукт особенно полезен беременным женщинам. Калий, в составе киви, помогает работе сердца плода и способствует усвоению железа. Избегать же киви следует при наличии заболеваний желудка в острой стадии, аллергии или склонности к диарее.