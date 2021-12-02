Диетолог назвала продукт для молодости и красоты

По словам Дробышевой, этот фрукт помогает при профилактике разных болезней сердца и онкологии, ведь самое полезное свойство продукта — сжигание жиров, блокирующие артерии. По мнению нутрициолога, киви необходим людям с нарушенным обменом липидов. Он богат витаминами С и В6 и фолиевой кислотой, поэтому является эффективным средством при профилактике авитаминоза.