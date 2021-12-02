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Диетолог назвала продукт для молодости и красоты

И его можно найти в любом магазине
Нутрициолог Анна Дробышева рассказала, что киви – отличное средство для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Диетолог назвала продукт для молодости и красоты

По словам Дробышевой, этот фрукт помогает при профилактике разных болезней сердца и онкологии, ведь самое полезное свойство продукта — сжигание жиров, блокирующие артерии. По мнению нутрициолога, киви необходим людям с нарушенным обменом липидов. Он богат витаминами С и В6 и фолиевой кислотой, поэтому является эффективным средством при профилактике авитаминоза.

Также он стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты

Анна Дробышева
Нутрициолог

Она добавила, что фрукт особенно полезен беременным женщинам. Калий, в составе киви, помогает работе сердца плода и способствует усвоению железа. Избегать же киви следует при наличии заболеваний желудка в острой стадии, аллергии или склонности к диарее.

Источник: РИА спорт
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