Диетолог назвала сладости, которые можно есть диабетикам

Так, по словам Стародубовой, диабетикам можно употреблять определенные сладости, в числе которых горький шоколад. Также приемлемо есть десерты с сахарозаменителями. В то же время, не стоит отказываться от фруктов и ягод.

Помимо прочего специалист отметила, что диабетикам стоит ограничить употребление фруктовых соков. Ввиду отжима сока из фруктов теряются пищевые волокна, что, в свою очередь, приводит к повышению всасывания сахаров.

”Выбирая между целым фруктом и натуральным соком, предпочтение всегда за фруктом, так как при приготовлении сока мы теряем множество пищевых волокон и разрушаем стенки клеток, тем самым повышая концентрацию простых сахаров и улучшая их всасываемость”, — сообщила Стародубова.

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