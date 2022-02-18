Диетолог объяснил, как перебить тягу к вредной еде

Диетолог объяснил, как перебить тягу к вредной едеС помощью фруктов и овощей
По его словам, в полуфабрикаты добавляют много сахара, от этого возникает привыкание, к тому же найти столь же вкусные продукты трудно. Но всё равно тягу к такой еде можно перебить.
Сделать это можно, добавляя в регулярный рацион фрукты и овощи. Поскольку эти продукты богаты клетчаткой, в них много пищевых волокон, которые удерживают пищу в желудке и дают чувство сытости.
Фрукты можно сочетать с жирами и белками, в частности, с орехами, семечками, арахисовым маслом без добавления сахара.
При этом Бен-Ашер предостерёг от злоупотребления свежевыжатыми соками. Они противопоказаны людям с лишним весом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.
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