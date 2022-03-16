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Диетолог объяснила, как похудеть после 50 лет

И назвала 4 способа
Диетолог Эмма Торнтон назвала 4 способа для похудения людям старше 50 лет.
Диетолог объяснила, как похудеть после 50 лет

Первый способ хорош для тех, кто намерен есть больше растительной пищи, но при этом не собирается отказываться от мяса и рыбы. Это гибкая диета, в которой больше внимания уделяется широким вопросам пищевой цепи. Растительная пища — больше клетчатки, что полезно для сердца. Поэтому Торнтон порекомендовала несколько дней в неделю питаться только растительной пищей.

Второй способ — употреблять больше грибов. Они полезны тем, что могут синтезировать витамин D и положительно влияют на иммунитет.

Третий способ — употребление продуктов с высоким содержанием селена. Этот минерал связывается с белками, благодаря чему создаются селенопротеины, предотвращающие повреждение клеток свободными радикалами. Также эти вещества помогают регулировать функцию щитовидной железы и способствуют иммунитету. Селеном богаты бразильские орехи, тунец, лосось, моллюски, мясо, птица, тофу, бобы, грибы, коричневый рис, овёс, цельнозерновые макароны и хлеб.

Четвёртым способом, по мнению диетолога, является диета с преобладанием фруктов и овощей, особенно зелёных листовых сортов, оливкового масла, цельных зёрен, орехов, бобовых.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Вечерняя Москва
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