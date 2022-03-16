Диетолог объяснила, как похудеть после 50 лет

Первый способ хорош для тех, кто намерен есть больше растительной пищи, но при этом не собирается отказываться от мяса и рыбы. Это гибкая диета, в которой больше внимания уделяется широким вопросам пищевой цепи. Растительная пища — больше клетчатки, что полезно для сердца. Поэтому Торнтон порекомендовала несколько дней в неделю питаться только растительной пищей.

Второй способ — употреблять больше грибов. Они полезны тем, что могут синтезировать витамин D и положительно влияют на иммунитет.

Третий способ — употребление продуктов с высоким содержанием селена. Этот минерал связывается с белками, благодаря чему создаются селенопротеины, предотвращающие повреждение клеток свободными радикалами. Также эти вещества помогают регулировать функцию щитовидной железы и способствуют иммунитету. Селеном богаты бразильские орехи, тунец, лосось, моллюски, мясо, птица, тофу, бобы, грибы, коричневый рис, овёс, цельнозерновые макароны и хлеб.

Четвёртым способом, по мнению диетолога, является диета с преобладанием фруктов и овощей, особенно зелёных листовых сортов, оливкового масла, цельных зёрен, орехов, бобовых.

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