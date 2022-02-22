Диетолог объяснила, как правильно питаться при диабете второго типа

Специалист отметила, что из рациона необходимо исключить сладкое, рис, солёное, копчёности, жирное мясо. Регулярно нужно питаться всеми видами бобовых, кашами, индейкой и курицей, пить компоты и кофе с молоком.

Врач подчеркнула, что важно питаться 5-6 раз в день, желательно в одно и то же время.

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