Диетолог объяснила, как правильно питаться при диабете второго типа

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Диетолог объяснила, как правильно питаться при диабете второго типаВажно исключить некоторые продукты
Врач-диетолог Елена Краснопеева рассказала о том, как правильно питаться при диабете второго типа.
Специалист отметила, что из рациона необходимо исключить сладкое, рис, солёное, копчёности, жирное мясо. Регулярно нужно питаться всеми видами бобовых, кашами, индейкой и курицей, пить компоты и кофе с молоком.
Врач подчеркнула, что важно питаться 5-6 раз в день, желательно в одно и то же время.
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Источник: Царьград