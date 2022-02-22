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Диетолог объяснила, как правильно питаться при диабете второго типа

Важно исключить некоторые продукты
Врач-диетолог Елена Краснопеева рассказала о том, как правильно питаться при диабете второго типа.
Диетолог объяснила, как правильно питаться при диабете второго типа

Специалист отметила, что из рациона необходимо исключить сладкое, рис, солёное, копчёности, жирное мясо. Регулярно нужно питаться всеми видами бобовых, кашами, индейкой и курицей, пить компоты и кофе с молоком.

Врач подчеркнула, что важно питаться 5-6 раз в день, желательно в одно и то же время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Царьград
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