Диетолог объяснила, какой соевый соус лучше исключить из рациона

Диетолог объяснила, какой соевый соус лучше исключить из рационаИ почему
По словам специалиста, из рациона следует удалить соевые соусы отечественного производства, потому что эти продукты не готовятся по необходимым технологиям. Нужно употреблять только натуральные соевые соусы, азиатские. Соевый соус готовится в процессе ферментации соевых бобов под воздействием грибов рода аспергилл, найти такой продукт очень сложно.
А удалить отечественные соусы из рациона нужно потому, что в них добавлен глутамат натрия, стимулирующий аппетит. Из-за этой добавки всегда будет хотеться есть, что никак не способствует похудению и в итоге здоровью.
Если говорить о настоящих соевых соусах, они полезны, помогают быстро получить чувство насыщения из-за разнообразия вкусовых ощущений при употреблении блюд, в которых эта приправа используется. Причём эти блюда всегда низкокалорийные.
Но соевый соус нельзя употреблять людям с больными почками, аллергическим реакциями на подобные приправы, гипертоникам, а также беременным.