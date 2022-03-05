Диетолог перечислил продукты для профилактики гиповитаминоза весной

По словам Бердова, весной должно быть сбалансированное питание — это залог нормального баланса витаминов и минералов. А поскольку эти вещества не имеют накопительного эффекта, поступать в организм они должны ежедневно.

Чтобы избежать гиповитаминоза, эксперт посоветовал регулярно употреблять морскую рыбу, — в ней содержится достаточное количество йода, одного из важнейших веществ для регуляции многих процессов в организме. Также йод содержится в йодированной соли. Важно получать кальций, для этого нужно есть молокопродукты.

Для нормального гемоглобина и снятия общей усталости, утомляемости, «разбитости» необходимо железо — говядина, субпродукты, сухофрукты, гречка. Не менее важен цинк, он содержится в рыбе, сыре и говядине.

Диетолог предостерёг от увлечения витаминными добавками, потому что бесконтрольное употребление этих элементов может привести к гипервитаминозу, который повлечёт нарушения минерального обмена.

При этом эксперт отметил, что очень важно употреблять продукты с содержанием клетчатки, особенно овощи и фрукты.

«Ранняя весна застаёт нас в период острого гиповитаминоза (состояния, при котором в организме ощущается недостаточное количество витаминов). Это сказывается на общем самочувствии, настроении, состоянии кожи, волос, ногтей. Сбалансированное питание — это один из главных способов избежать гиповитаминоза. В первую очередь, нужно отказаться от строгих диет с большим количеством ограничений — весенняя диета должна быть разнообразной и включать в себя продукты с высоким содержанием клетчатки (особенно фруктов и овощей)», — подчеркнул Бердов.

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