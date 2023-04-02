Диетолог предупредила, что неправильно подобранная диета старит органы

Врач отметила, что одна из самых распространённых ошибок людей, стремящихся похудеть, — радикальное сокращение потребляемой пищи вплоть до употребления одной воды. Якобы такой отказ от калорий поможет похудеть, но результат часто обратный: вместо похудения человек набирает вес и не понимает, почему.

Дюваль объяснила, что нельзя ничего не есть всю неделю, как это обычно делают, а на выходных наедаться. Для организма это своеобразная «бомба», из-за которой организм бросает все силы на переваривание пищи. По словам диетолога, это изнашивает внутренние органы и приводит к их старению.

Она подчеркнула, что диетический рацион необходимо чётко продумывать и подбирать в зависимости от состояния здоровья. «В рационе должны быть все продукты, чтобы человек не чувствовал себя голодным. Тогда будет легче придерживаться определённого плана питания», — порекомендовала врач.