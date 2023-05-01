Диетолог предупредила об опасности ежедневного употребления одного вида рыбы

Несмотря на то, что селедка содержит множество полезных веществ, высокое содержание хлорида натрия в рыбе делает её чрезмерное потребление вредным для здоровья.

Королёва отметила, что рыбные блюда, включая селёдку, богаты белками, которые хорошо усваиваются организмом. Селёдка содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины А, D, E и K.

Она особенно полезна для людей с нарушениями липидного обмена, склонных к набору веса, трудоголикам и тем, кто страдает от дефицита сна.

Однако врач предостерегла от ежедневного употребления этой рыбы. Потому что такой подход может быть вредным из-за большого количества хлорида натрия, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями почек.