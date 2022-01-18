Диетолог призвала перестать худеть

По словам специалиста, связано это с тем, что многие пытаются сбросить вес с целью улучшить самочувствие и сохранить здоровье. Но этого, отметила Мурахвер, можно добиться и без похудения.

Голодание, кето-диету и другие методы сбросить лишний вес — всё это диетолог назвала бессмысленным. Свою позицию она обосновала тем, что вес зависит не столько от поведения, сколько от генетики. И даже если человек добьётся своего, т.е. сумеет похудеть, рано или поздно он вновь наберёт потерянные килограммы. Для этого будет достаточно лишь перестать ограничивать себя.