Диетолог призвала перестать худеть

Диетолог призвала перестать худетьВнезапно
По словам специалиста, связано это с тем, что многие пытаются сбросить вес с целью улучшить самочувствие и сохранить здоровье. Но этого, отметила Мурахвер, можно добиться и без похудения.
Голодание, кето-диету и другие методы сбросить лишний вес — всё это диетолог назвала бессмысленным. Свою позицию она обосновала тем, что вес зависит не столько от поведения, сколько от генетики. И даже если человек добьётся своего, т.е. сумеет похудеть, рано или поздно он вновь наберёт потерянные килограммы. Для этого будет достаточно лишь перестать ограничивать себя.
Проблема (которая, на самом деле, вовсе не является проблемой) заключается в том, что с точки зрения тела диеты угрожают выживанию. Мы биологически предрасположены им сопротивляться. К счастью, наши тела работают именно так, как должны, — возвращая вес к тому уровню, который возможно поддерживать, и устраняя угрозу голода в будущем.