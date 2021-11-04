Диетолог раскрыла недорогой продукт для снижения холестерина

Наука и технологии
Сегодня в 12:21
1 мин.
Диетолог раскрыла недорогой продукт для снижения холестеринаНайти его можно почти в любом магазине
Нутрициолог Анна Дробышева заявила, что для нормализации уровня холестерина можно есть семена кунжута, но не стоит их употреблять ежедневно.
По словам диетолога, семена кунжута полезны для снижения уровня холестерина в крови, а также нормализации жирового обмена в организме. В них есть железо, цинк, медь, магний, а также фосфор и клетчатка. При этом, кальция в продукте в семь раз больше, чем в молоке.
Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови
Анна Дробышева
Нутрициолог
Но, несмотря на это, она посоветовала добавлять в рацион одну столовую ложку семян несколько раз в неделю. Это обогатит организм антиоксидантами и фитоэстрогенами.
Источник: РИА спорт