Диетолог раскрыла недорогой продукт для снижения холестерина

По словам диетолога, семена кунжута полезны для снижения уровня холестерина в крови, а также нормализации жирового обмена в организме. В них есть железо, цинк, медь, магний, а также фосфор и клетчатка. При этом, кальция в продукте в семь раз больше, чем в молоке.