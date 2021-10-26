Диетолог раскрыла продукт для поднятия настроения

По словам специалиста, шоколад поднимает настроение из-за особенностей своего состава. В частности, он богат триптофаном, который и приводит к выработке эндорфинов, или «гормонов счастья».

В то же время, стоит отметить, что несмотря на то, что продукт поднимает настроение, нужно следить за количеством съеденного, поскольку его переедание может привести к негативным последствиям. Врач назвала приемлемую дозу шоколада в день для повышения настроения — два-три кусочка.

“От шоколада могут быть проблемы, если мы съедаем в день, условно, пару-тройку плиток. Излишнее потребление шоколада приведет к набору массы тела, потихоньку начнет формироваться инсулинорезистентность, диеты недостаточно будут помогать бороться с лишним весом, не за горами и другие изменения в углеводном обмене с вытекающими отсюда проблемами”, — поделилась диетолог.

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