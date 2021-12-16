Диетолог рассказал, как похудеть без соблюдения диеты

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Диетолог рассказал, как похудеть без соблюдения диетыИ даже без тренировок
Знаменитый диетолог Майкл Мосли рассказал, как похудеть за 12 недель на 7 кг без соблюдения диет и тренировок. По его словам, чтобы добиться результата, нужно есть за 3-4 часа до сна.
Мосли сослался на соответствующее исследование, проведённое группой учёных из Ноттингемского университета в Великобритании и Тегеранского университета медицинских наук в Иране. В эксперименте приняли участие 82 здоровые женщины с лишним весом. В большинстве они заканчивали приём пищи около 10 вечера.
Женщины были разделены на две группы: в одной участницы продолжали есть, как обычно, в другой — закачивали есть за 3-4 часа до сна. Во второй группе женщины похудели на 7 кг за 12 недель, просто не питаясь перед сном, не соблюдая никаких диет и не посещая спортзал.
Также эксперт посоветовал в течение дня съедать продукты, предназначенные для ужина.
Источник: Express