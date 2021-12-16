Диетолог рассказал, как похудеть без соблюдения диеты

Мосли сослался на соответствующее исследование, проведённое группой учёных из Ноттингемского университета в Великобритании и Тегеранского университета медицинских наук в Иране. В эксперименте приняли участие 82 здоровые женщины с лишним весом. В большинстве они заканчивали приём пищи около 10 вечера.

Женщины были разделены на две группы: в одной участницы продолжали есть, как обычно, в другой — закачивали есть за 3-4 часа до сна. Во второй группе женщины похудели на 7 кг за 12 недель, просто не питаясь перед сном, не соблюдая никаких диет и не посещая спортзал.

Также эксперт посоветовал в течение дня съедать продукты, предназначенные для ужина.