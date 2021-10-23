Диетолог рассказала что полезней: петрушка или укроп

Кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михалева сравнила пользу петрушки и укропа — зелени, без которой не обходится практически ни одно блюдо. По словам эксперта, вся зелень богата нутриентами — биофлавоноидами, аскорбиновой кислотой, в-каротинами. Зелень — хороший источник пищевых волокон, многих витаминов и микроэлементов, таких как магний, калий и железо.

Но каждое растение имеет свои отличия и несёт определённую пользу.

Петрушка. Как отметила диетолог, в петрушке от природы много витамина К, необходимого для нормального свёртывания крови, профилактики атеросклероза, а также для повышения минеральной плотности костей и их большей прочности. Кроме этого, в петрушке содержатся такие вещества, как лютеин и зеоксантин, которые вместе с витамином А профилактируют катаракту и дегенерацию жёлтого пятна — основную причину возрастной потери зрения.

Вместе с этим веществами в петрушке содержатся медь, марганец и железо. Как подчеркнула Михалева, эти микроэлементы участвуют в метаболизме и кроветворении. По словам эксперта, петрушка является лидером по содержанию антиоксидантов.

Укроп. В укропе высокое содержание витаминов С, РР, Р, Е, В1, В2, В6, фолиевой кислоты. Также укроп богат калием, медью, цинком, железом, фосфором и другими важными минералами.

Но принципиальным его отличием являются нутриенты — биологически активные вещества — лютеин, виолексантин, кепферол и викенин, а также азотистые соединения, которые защищают организм от опасных заболеваний.

«Эти нутриенты помогают в борьбе с окислительным стрессом, который является причиной развития атеросклероза, рака и болезни Альцгеймера. За счёт азотистых соединений укроп способствует расширению сосудов, снижению артериального давления, обладает мочегонным действием», — отметила эксперт.