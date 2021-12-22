Диетолог рассказала о лучшем перекусе в долгих поездках

Диетолог рассказала о лучшем перекусе в долгих поездкахОказалось, что вариантов несколько
По словам специалита, для подобных «путешествий» лучше взять с собой полезный перекус. К таковым она отнесла овсянку и гречку, которые можно запарить в термосе.
Соломатина отметила, что перекус в дальней поездке должен состоять из тех наборов продуктов, который человек берет с собой на работу или в машину — т.е. в места, где невозможно что-то приготовить.
В то же время диетолог рассказала, что лучшим перекусом являются цельнозерновой хлеб, заранее нарезанные овощи и сыр, сухофрукты — финики, курагу, чернослив, сушеные бананы — и орехи.
Просто нужно понимать, что даже у здорового человека, который сидит долгое время, может нарушиться перистальтика желудочно-кишечного тракта. И ему может быть сложно переварить мясо, которое подают в самолетах. Он на земле бы даже не заметил, всё нормально. А там это может вызвать какое-то брожение, метеоризм.