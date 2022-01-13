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Диетологи назвали снижающее уровень сахара и голод растение

Которое можно найти в аптеках
Недавние исследования показали, что одно съедобное растение может помочь в борьбе с диабетом второго типа, значительно снизив уровень сахара в крови после употребления. К тому же оно уменьшает аппетит.
Диетологи назвали снижающее уровень сахара и голод растение

Основная цель лечения диабета - поддержание уровня сахара в крови в безопасном диапазоне, и некоторые натуральные ингредиенты способны обеспечить этот эффект.

Например, джимнема лесная - это сенсибилизатор инсулина, который изучался на пациентах с диабетом. Этот древесный кустарник родом из Индии.

Исследования показывают, что джимнема снижает количество сахара, которое всасывается в кишечнике. Одно из исследований, подтверждающее эти утверждения, изучало действие экстракта джимнемы на выборке из 22 пациентов и дало положительные результаты.

Они показали, что у людей с диабетом 2 типа, употреблявших 400 мг экстракта листьев джимнемы ежедневно в течение 18-20 месяцев, наблюдалось снижение уровня сахара в крови на 29 процентов.

Verywell Health заявляют, что джимнема лесная снижает тягу к еде, немного блокируя сладость, и уменьшает скорость всасывания сахара и жира в организм.

Источник: Express Daily
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