Диеты вегетарианцев оказались полезны для здоровья

Датские учёные пришли к выводу, что вегетарианская и веганская диеты могут улучшить состояние крови. Специалисты проанализировали 30 исследований, проведённых в период с 1982 по 2022 годы, в которых участвовали 2372 человека.

Они изучали, как вегетарианская или веганская диета влияют на уровни холестерина и жиров в крови по сравнению с обычным рационом.

И что же учёные выяснили? Оказывается, у людей, предпочитающих растительную пищу, общий уровень холестерина снижается на 7%. При этом «плохой» холестерин и apoB уменьшаются на 10% и 14% соответственно.

Это означает, что если вы едите больше овощей и фруктов, вместо мяса и молочных продуктов, ваша кровь становится «чище», а ваше сердце — здоровее.