Digma опровергла наличие уязвимости в кнопочных телефонах

Российский производитель Digma опроверг обвинения в том, что их кнопочные телефоны содержат бэкдоры или уязвимости. По данным компании, их устройства не имеют функций, позволяющих удалённый доступ или скрытую регистрацию в мессенджерах.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных уязвимостях в кнопочных телефонах Digma, которые якобы позволяли обмениваться данными с внешними серверами, рассылать SMS и регистрировать аккаунты в мессенджерах без ведома пользователей. Однако в Digma пояснили, что такая проблема отсутствует. В прошивке телефонов действительно есть функционал для обмена SMS от стороннего российского сервиса, но он предназначен для предоставления развлекательных и информационных услуг, таких как гороскопы и погода. Все подключаемые услуги платные, и подписка возможна только с явного согласия пользователя.

Компания подчеркнула, что никакие скрытые функции, как было заявлено в некоторых источниках, не встроены в их устройства. Digma не собирается снимать телефоны с продажи, но для дополнительной уверенности проведёт независимое тестирование своих устройств и вскоре опубликует результаты.