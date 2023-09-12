Digma привезла в Россию быстрые 100 Гц-мониторы в 24" и 27" диагоналях

Digma, компания, которая делает электронику для развлечений и работы, представила новые игровые мониторы Digma Progress с экранами размером 24 и 27 дюймов. Эти мониторы пригодятся как для игр, так и для просмотра фильмов или работы с мультимедийным контентом. Они обладают быстрым временем отклика, 5 миллисекунд, и обновлением экрана, 100 герц, что обеспечивает плавное и чёткое изображение, даже в динамичных играх.

Оба монитора имеют разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) и минимально тонкие рамки, которые упрощают погружение в игровой мир или кино. Модели Digma Progress 24P503F и Digma Progress 27P503F оснащены IPS-матрицами, которые точно воспроизводят до 17 миллионов оттенков и создают яркие изображения. В то время как модель Digma Progress 24A502F имеет VA-матрицу, которая обеспечивает глубокий чёрный цвет и высококачественную цветопередачу.

Эти мониторы имеют широкие углы обзора, позволяя видеть изображение с разных ракурсов без потери качества. Яркость варьируется от 250 кд/м2 до 300 кд/м2, что делает их пригодными для работы при разных условиях освещения. Поверхность дисплеев полуматовая, чтобы предотвратить блики, и они также оборудованы технологией Low Blue Light для защиты глаз и функцией Flicker Free для предотвращения мерцания экрана.

Мониторы Digma Progress также подходят для работы с мультимедийным контентом, так как оборудованы портами VGA, HDMI и DisplayPort для подключения к разным устройствам. Они также имеют встроенные динамики и настраиваемый угол наклона экрана.