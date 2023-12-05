Динозавр от мира программирования, который «держит в заложниках» мировые финансы: COBOL

В современную эпоху, когда доминируют такие элегантные языки, как Python и C++, COBOL, бывший когда-то звездой, сейчас занимает 22-е место по популярности. Этот язык, на котором построено 43 % всех банковских систем, играет ключевую роль, а банковский сектор США цепляется за него как за спасательный круг - 95 % банкоматов в стране «пляшут под дудку» COBOL. Тем не менее этой цифровой реликвии грозит исчезновение, поскольку все меньше программистов способны расшифровать ее скрупулезный синтаксис.

IBM предлагает смелое решение: Watsonx Code Assistant. Этот инструмент на базе искусственного интеллекта переводит язык COBOL на язык Java, открывая путь к дальнейшей модернизации.

Близится ли конец царствования COBOL или этот динозавр кодирования продолжит писать финансовую сагу? Покажет время