Дипфейки стали популярным средством в кибербуллинге

Россиянам сообщили о резком росте случаев кибербуллинга с использованием дипфейков — поддельных фото и видео. Компания RTM Group выяснила, что более половины пользователей социальных сетей в стране сталкивались с травлей в интернете, а это значит, что среди 50 млн пользователей онлайн-платформ около 25 млн подвергались оскорблениям, преследованию или даже шантажу.

Специалисты RTM Group утверждают, что в 10% случаев кибербуллинга применяются дипфейки, когда изображение жертвы внедряется в фальшивые фото или видео. Эта информация была получена из анализа обращений пострадавших, технических экспертиз и изучения реальных случаев. Эксперты отмечают, что отличить поддельное видео или изображение от настоящего бывает сложно, что делает проблему ещё опаснее.

По данным исследования, более 60% случаев кибербуллинга с дипфейками связаны с шантажом или желанием испортить репутацию, остальные — с целью унизить и высмеять жертву. RTM Group прогнозирует, что в следующем году использование дипфейков в травле возрастёт до 20-25% всех случаев. Среди основных форм кибербуллинга специалисты выделяют оскорбления, угрозы, подделку страниц, раскрытие личной информации и другие способы, с помощью которых люди подвергаются травле и изоляции в сети.