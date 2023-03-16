23:21, 16 марта 2023
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Директор британской корпорации OneWeb заявил, что оставил попытки забрать спутники у «Роскосмоса»Но он не считает проблемой, если Россия изучит спутники
Глава британской OneWeb Нил Мастерсон пожаловался, что оставил какие-либо попытки вернуть спутники компании с космодрома «Байконур». По его словам, в распоряжении «Роскосмоса» осталось 36 аппаратов.
Фото: News18.com
Общая стоимость оставшихся на «Байконуре» спутников оценивается в $50 млн. Мастерсон считает, что добиться их возвращения теоретически можно только на уровне межправительственных переговоров. При этом он не видит особой проблемы в том, если Россия сможет получить доступ к технологиям, использующимся в спутниках OneWeb.
«Я не трачу время на мысли об этом. Мы полностью переключились на другие задачи. Их возвращение имело бы ценность, но могу сказать, что в обозримом будущем я их назад не получу», — заявил Мастерсон.