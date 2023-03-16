Директор британской корпорации OneWeb заявил, что оставил попытки забрать спутники у «Роскосмоса»

Общая стоимость оставшихся на «Байконуре» спутников оценивается в $50 млн. Мастерсон считает, что добиться их возвращения теоретически можно только на уровне межправительственных переговоров. При этом он не видит особой проблемы в том, если Россия сможет получить доступ к технологиям, использующимся в спутниках OneWeb.

«Я не трачу время на мысли об этом. Мы полностью переключились на другие задачи. Их возвращение имело бы ценность, но могу сказать, что в обозримом будущем я их назад не получу», — заявил Мастерсон.