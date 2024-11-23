Директор «Роскосмоса» предсказал полёты на Марс через 50 лет

По словам генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова, пилотируемые полёты на Марс могут стать реальностью в ближайшие 50 лет. Он уверен, что за это время человечество разработает необходимые технологии и ракеты, которые позволят значительно сократить время путешествия до Красной планеты. Борисов отметил, что на данный момент полёты на другие планеты кажутся фантастикой, но технологии, необходимые для этого, уже начинают развиваться.

Однако, по мнению Борисова, есть несколько серьёзных проблем, которые предстоит решить. Это касается того, как будет вести себя человек в условиях длительных полётов, а также с какими трудностями может столкнуться организм при микрогравитации на таких продолжительных отрезках времени. Он также подчеркнул важность решения вопросов, связанных с психологической совместимостью участников миссии.

Глава «Роскосмоса» также сообщил, что для освоения дальнего космоса планируется создать ядерный буксир «Зевс», который разрабатывается в России. Прототип устройства планируется создать к 2030 году, а в ближайшие десятилетия оно может стать важным элементом в освоении космоса и для научных программ. Борисов добавил, что проект движется успешно, и достижения в области реакторных технологий позволяют надеяться на успешную реализацию этого амбициозного плана.