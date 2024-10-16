Discord останется заблокированным даже после удаления запрещённых страниц

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки мессенджера Discord пока нет. Хотя пользователи заметили, что страницы с доменом discord.com исчезли из реестра запрещённых сайтов, доступ к платформе остаётся ограниченным. Это связано с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Представители ведомства пояснили, что ограничения были введены из-за несоблюдения правил, направленных на предотвращение угроз, таких как использование мессенджера для террористической деятельности, вербовки или продажи запрещённых веществ. В пресс-релизе Роскомнадзора говорится, что на данный момент нет причин для отмены блокировки.

Роскомнадзор подчёркивает, что соблюдение законодательства — ключевое условие для того, чтобы платформа снова стала доступной в России. Пока Discord не выполнит требования, снятие блокировки не рассматривается.