Disney анонсировал сериал с Оби-Ваном Кеноби

Disney официально подтвердила давно ожидаемый проект сериала, посвящённому Оби-Вану Кеноби. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

В роли легендарного джедая останется Юэн Макгрегор (Ewan McGregor), который играл персонажа саги Звёздных войн в Эпизодах I—III, а также VII (голос).

Макгрегор выступил на традиционной выставке D23 Expo, проводимой Disney. Он завил: «Четыре года я говорил: „Ну, я не знаю“. Теперь я могу сказать: „Да, мы собираемся это сделать“».

Сроков выхода сериала пока не назвали. Съёмки стартуют в 2020 году. Сценарий пока находится на стадии проработки.