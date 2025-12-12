Disney инвестировала $1 млрд в OpenAI и предоставила лицензию на своих героев

Опубликовано 12 декабря 2025, 11:091 мин.
Disney инвестировала $1 млрд в OpenAI и предоставила лицензию на своих героевПерсонажи студии появятся в видео, создаваемых ИИ
Компания Walt Disney заключила стратегическое партнерство с OpenAI, получив долю в стартапе на 1 миллиард долларов. В рамках трехлетнего соглашения Disney предоставила лицензию на использование более 200 своих анимационных персонажей, включая Микки Мауса, Золушку, Ариэль и Симбу.
Эти персонажи будут использоваться в видео, генерируемых платформой Sora по запросам пользователей. Сделка, однако, не включает права на использование сходства или голосов реальных актеров, озвучивавших героев. Disney также станет крупным заказчиком OpenAI, применяя его инструменты для создания новых продуктов и интеграции в сервис Disney+.
По словам гендиректора Disney Боба Айгера, партнерство позволит компании ответственно расширить свое сторителлинг с помощью генеративного искусственного интеллекта. Он отметил, что факт получения оплаты за лицензию признает ценность создаваемого контента.
Ожидается, что генерация видео с персонажами Disney в Sora и ChatGPT Images начнется в начале 2026 года.