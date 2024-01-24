Disney представила коврик для играющих в виртуальную реальность

Опубликовано 24 января 2024, 08:15
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Disney представила коврик для играющих в виртуальную реальностьС него нельзя сойти во время игры
Игрок не сможет с него сойти, в какую бы сторону ни шёл. Disney представила коврик HoloTile для игр в виртуальной реальности (VR). Его разработал стипендиат Disney Research Лэнни Смут.
HoloTile — своего рода многосоставная беговая дорожка, которая состоит из множества деталей, напоминающих округлые монеты. За счёт этого пользователь может двигаться в любом направлении, но коврик не покинет в силу постоянного движения крутящихся элементов.
Кроме того, как рассказал Смут, на коврике могут одновременно находиться несколько человек, и они, играя в виртуальную реальность, всё время будут оставаться в пределах устройства.
При этом не совсем понятно, какой может быть максимальная скорость, сколько будет стоить HoloTile и т.п.
Как пишет TechCrunch, скоре всего, такой коврик станет частью VR-опыта Disney Parks.
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