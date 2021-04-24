Disney разработала робота Грута из «Стражей галактики»

Об этом сообщается в издании TechCrunch, которое пообщалось со специалистами Walt Disney Imagineering R&D. Так, по их словам, мысль о разработке такого робота появилась еще около трех лет назад. Тогда в компании были намерены реализовать не простого аниматроника, а полноценную замену актерам, способную составить компанию детям в парке развлечений.

На данный момент робот Грут имеет возможность выполнять порядка 50 различных действий, в числе которых ходьба, смена эмоций и танцы. Сейчас он может работать от батареи меньше часа, однако впоследствии специалисты намерены увеличить это время.