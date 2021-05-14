Disney решила побороть пиратство с помощью блокчейна

Отмечается, что зачастую пираты получают доступ к контенту во время или после доставки проекта дистрибьюторам. В то же время, наличие водяных знаков и строгих правил недостаточная мера для противодействия. Так, вставка водяных знаков в контент для слежки за пиратством происходит уже после того, как он был украден.

“В результате текущие конфигурации не обеспечивают достаточной защиты от пиратства. В отличие от предыдущих конфигураций, новый подход на основе блокчейна проверяет, что контент получен в предполагаемом месте назначения, прежде чем разрешить воспроизведение контента”, — поделились в Disney.

Блокчейн, в свою очередь, способен сделать так, что количество воспроизведений будет ограничено, что и не позволит случится пиратству.