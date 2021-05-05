Disney впервые представила «настоящий» световой меч из «Звездных войн»

Компания не раскрывала принцип работы меча. Энтузиасты выяснили некоторые подробности благодаря соответствующим патентам Disney. Так, согласно обнародованным данным, в мече предусмотрена конструкция, которая функционирует по принципу рулетки с электроприводом. Судя по всему, лезвие — это лист пластика, тогда как за подсветку отвечают светодиоды.

По словам представителей компании, меч на данный момент все еще находится на этапе разработки. Предполагается, что выпустят его в рамках запуска тематического отеля Disney Star Wars: Galactic Starcruiser в 2022 году и продавать будут его гостям. Ожидаемая стоимость 200 долларов или около 14,9 тыс рублей.