Наука и технологии
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Disney впервые представила «настоящий» световой меч из «Звездных войн»
Опубликовав видео с ним в действии
Напомним, что еще в прошлом месяце Disney говорила о том, что собирается показать «настоящий» световой меч из «Звездных войн». И вот сейчас это случилось — компания поделилась роликом, в котором показала работу устройства.
Компания не раскрывала принцип работы меча. Энтузиасты выяснили некоторые подробности благодаря соответствующим патентам Disney. Так, согласно обнародованным данным, в мече предусмотрена конструкция, которая функционирует по принципу рулетки с электроприводом. Судя по всему, лезвие — это лист пластика, тогда как за подсветку отвечают светодиоды.
По словам представителей компании, меч на данный момент все еще находится на этапе разработки. Предполагается, что выпустят его в рамках запуска тематического отеля Disney Star Wars: Galactic Starcruiser в 2022 году и продавать будут его гостям. Ожидаемая стоимость 200 долларов или около 14,9 тыс рублей.