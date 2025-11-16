Disney вводит генеративный ИИ на платформе Disney+

Глава Disney Боб Айгер рассказал об этом в ходе отчёта перед акционерами. Платформа получит инструменты для генерации коротких видео и изображений. Функция будет доступна подписчикам в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что такой подход может увеличить время просмотра. Однако возникают вопросы о качестве контента и авторских правах. Disney планирует тестировать систему для предотвращения нарушений.