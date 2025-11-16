Опубликовано 16 ноября 2025, 01:341 мин.
Disney вводит генеративный ИИ на платформе Disney+Пользователи будут генерировать видео с персонажами Disney
Компания Disney объявила о планах по интеграции генеративного ИИ в стриминговую службу Disney+, что позволит пользователям создавать и делиться контентом на основе персонажей Disney, таких как Грогу и Человек-паук. Это нужно компании для расширения вовлечённости аудитории.
© Disney
Глава Disney Боб Айгер рассказал об этом в ходе отчёта перед акционерами. Платформа получит инструменты для генерации коротких видео и изображений. Функция будет доступна подписчикам в ближайшие месяцы.
Эксперты отмечают, что такой подход может увеличить время просмотра. Однако возникают вопросы о качестве контента и авторских правах. Disney планирует тестировать систему для предотвращения нарушений.