Disney запустит конкурента Netflix с Симпсонами и Звездными войнами

Подписка Disney+ даст доступ к проектам Disney, фильмам Pixar, сериалам и фильмам киновслеленной Marvel, всем Звездным войнам, всем Симпсонам, каналу National Geographic, а также игровому ремейку Леди и бродяги. Новые серии Симпсонов вообще станут эксклюзивом для Disney+ и будут дебютировать именно на этой площадке.

Запуск Disney+ запланирован на 12 ноября 2019 года в США. Стоимость подписки составит 6,99 доллара в месяц или 69,99 доллара в год. Disney планирует, что в течение двух лет сервис станет доступен по всему миру.