Дизайн-центр «Звезда» создаст отечественные чипы для электродвигателей

Дизайн-центр «Звезда» разрабатывает два новых отечественных контроллера (инверторов) в сотрудничестве с Агентством по технологическому развитию. Как сообщил представитель компании, на эти проекты выделено более 70 миллионов рублей собственных средств. Контроллеры предназначены для управления синхронными электродвигателями и серводвигателями, которые используют в лёгком транспорте, квадроциклах и промышленной технике.

Разработанные инверторы будут использовать отечественные микроконтроллеры от АО «НИИЭТ» и печатные платы от ООО «Резонит». При этом большинство остальных компонентов будут китайскими, а программное обеспечение создаётся в самой «Звезде». По плану, серийное производство контроллеров и электродвигателей начнётся в апреле 2025 года, а промышленные роботы должны выйти на рынок в октябре 2025 года.

Эксперт Александр Савин, директор ООО «Абсолют Будущего», отметил, что создание таких контроллеров в России — это больше организационная задача, чем техническая. Он пояснил, что при наличии финансирования и хорошей системы сбыта, производство инверторов для электротранспорта вполне реально. Хотя китайские контроллеры стоят в два раза дешевле, отечественные могут оказаться более выгодными в долгосрочной перспективе из-за лучшей технической поддержки и меньших простоев.